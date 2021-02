Nejmi Aziz fará parte de sete comissões na Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Iniciados os trabalhos da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), os 24 parlamentares foram empossados para as comissões permanentes do parlamento, nesta quinta-feira (4). A deputada Nejmi Aziz (PSD), para o biênio 2021/2022, será a presidente da Comissão de Assistência Social e Trabalho (CAST), além de ser titular e suplente em outras seis comissões técnicas.

A indicação para presidir a CAST foi consensual entre os demais deputados e deputadas, pelos relevantes serviços que Nejmi executou enquanto primeira-dama do Amazonas e presidente do Fundo de Promoção Social do Estado, entre os anos de 2010 e 2014. Sua expertise no âmbito social rendeu a indicação formulada pelos blocos partidários e atende aos termos do Artigo 24, §1º, do Regimento Interno n. 469, de 16 de março de 2010.

A CAST contará, ainda, como membros titulares os deputados Dr. Gomes (PSC), vice-presidente; João Luiz (Republicanos), Dra. Mayara Pinheiro Reis (PP) e Carlinhos Bessa (PV). Como suplentes a deputada Joana Darc (PL) e os deputados Delegado Péricles (PSL) e Álvaro Campêlo (Progressistas).

Outras comissões técnicas

Nejmi Aziz ainda vai atuar em outras seis comissões permanentes da Casa Legislativa, a convite de seus presidentes e membros. São elas:

Como Titular:

Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento, presidida por Sinésio Campos (PT)

Comissão de Segurança Pública, presidida por Cabo Maciel (PL)

Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, presidida por Alessandra Campêlo (MDB)

Como Suplente:

Comissão de Esporte e Lazer, presidida por Adbala Fraxe (Podemos)

Comissão de Promoção Social e Cultural, presidida por Saullo Viana (PTB)

Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca, presidida por Wilker Barreto (Podemos)