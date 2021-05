Nejmi Aziz propõe título de cidadão do Amazonas ao ator Paulo Gustavo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) encaminhou esta semana à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) uma proposta de Projeto de Lei (PL) para conceder o título de “Cidadão Amazonense” ao ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro, Paulo Gustavo (in memorian) como agradecimento e retribuição aos serviços de solidariedade prestados à sociedade amazonense, durante a segunda onda da Covid-19 no Amazonas.

Após a recente morte do ator, a opinião pública tomou conhecimento da doação de recursos financeiros para a aquisição de cilindros abastecidos com oxigênio para o imediato atendimento médico dos amazonenses infectados pelo novo coronavírus. A doação aconteceu durante o colapso na área de saúde, motivado pelo desabastecimento de oxigênio em hospitais públicos e privados, em janeiro deste ano.

A proposta do PL que confere o título ao Paulo Gustavo segue em processo de tramitação na Aleam e deve ser votada em breve. O ator morreu em 4 de maio de 2021, de complicações de Covid-19, após ser internado, em 13 de março, em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Baixa atuação

Em quase quatro meses de mandato, a parlamentar só apresentou dois Projetos de Lei (PL) e 17 requerimentos de indicação ao Governo do Estado.

Com diversos problemas ocorrendo na cidade, entre eles a pandemia de covid-19, que segue infectando mais de 500 pessoas por dia no Amazonas; a subida do Rio Negro causando enchentes na capital; e a falta de vacinas suficientes para a população, a deputada Nejmi prefere propor homenagem a Paulo Gustavo, vítima de complicações da covid-19.