Nejmi Aziz toma posse como deputada estadual na Aleam

Redação AM POST*

A ex-primeira dama do Amazonas, Nejmi Aziz (PSD-AM), que é esposa do Senador Omar Aziz (PSD-AM), foi empossada deputada estadual em cerimonia restrita e rápida na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta quinta-feira (31/12) que teve participação do presidente da casa deputado Josué Neto (Patriota) e do corregedor da Aleam, deputado Abdala Fraxe (PODEMOS-AM). A informação é do Blog do Hiel Levy.

Continua depois da Publicidade

Durante o ato, Nejmi fez a leitura do termo de compromisso como deputada estadual e, em seguida, assinou seu termo de posse que será publicado no Diário Oficial da Aleam.

A socialite ganhou a vaga de deputada por ser suplente da Coligação “Amazonas com Segurança I” composta pelos partidos PSD, PRB e DEM, após ontem (30) o deputado Augusto Ferraz (DEM-AM) renunciar o cargo para assumir a prefeitura de Iranduba.

“Este mandato chega justamente com o Ano Novo e vale registrar que pela primeira vez na história da Aleam nós teremos cinco mulheres como deputadas na Casa. A Aleam atendeu ao interesse da população e dos poderes de dar mais voz e participação às mulheres na política. Estamos respondendo a este novo momento da política brasileira com uma participação maior das mulheres na política”, disse Josué.