Nikolas Ferreira anuncia que 38 senadores já apoiam pedido de impeachment de Moraes

Notícias de Política – O senador Efraim Filho (União Brasil-PB) declarou apoio ao pedido de impeachment do magistrado, após a obstrução generalizada no Congresso Nacional, liderada por parlamentares conservadores.

Leia mais: Hugo Motta e Davi Alcolumbre suspendem sessões após obstrução de parlamentares bolsonaristas

A informação foi divulgada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais articuladores da mobilização.

“Mais um senador apoia o impeachment do Moraes. O nome dele é Efraim Filho. Está gravado”, afirmou Nikolas nas redes sociais.

Efraim se junta a outros senadores que já manifestaram publicamente sua insatisfação com as decisões do ministro do STF e defendem sua responsabilização. Com o parlamentar já são 38 senadores a favor.

A movimentação ocorre em meio ao acirramento da crise institucional entre os Poderes, com o Legislativo reagindo a medidas consideradas abusivas por parte do Judiciário.