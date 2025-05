Nikolas Ferreira cobra CPI para investigar fraudes bilionárias no INSS

Notícias de Política – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a utilizar suas redes sociais para se posicionar sobre temas de relevância nacional. Desta vez, o foco foi o escândalo de fraudes envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), revelado por uma série de reportagens do portal Metrópoles. Em vídeo recente, o parlamentar classificou o caso como “o maior escândalo da história do Brasil” e pediu a criação urgente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o rombo bilionário.

Nikolas direcionou sua cobrança aos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e convocou a população a pressionar ambos pela abertura da CPI. “A CPI é o caminho para identificar e responsabilizar quem lucrou com esse esquema criminoso. Os culpados precisam ir para a cadeia”, afirmou.

PUBLICIDADE

As denúncias começaram a ganhar notoriedade em dezembro de 2023, quando o portal Metrópoles revelou a existência de fraudes em associações que, de forma irregular, realizavam descontos mensais em benefícios de aposentados e pensionistas. As cobranças indevidas somaram mais de R$ 2 bilhões em apenas um ano. As investigações já motivaram a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril, e resultaram na saída do então presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Em sua fala, Nikolas também procurou afastar qualquer associação do caso com o governo Bolsonaro. Ele lembrou que Carlos Lupi, à frente da Previdência durante o atual governo Lula, já havia sido alvo de denúncias de corrupção no passado, quando foi ministro do Trabalho na gestão Dilma Rousseff.

O vídeo segue o estilo característico do deputado: estética sombria, trilha dramática e linguagem direta, buscando engajamento nas redes sociais. A repercussão intensifica o debate público e a pressão por uma apuração mais profunda das irregularidades no INSS.

PUBLICIDADE