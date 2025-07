Nikolas Ferreira critica decisão de Hugo Motta de suspender reuniões de comissões durante o recesso

Notícias de Política – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) manifestou-se nesta terça-feira (22/7) por meio de sua conta no X contra a determinação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que proibiu a realização de reuniões de comissões até o dia 1º de agosto. Em sua postagem, Nikolas afirmou: “para impedir parlamentar de falar é sempre tudo muito rápido”.

A decisão de Motta impossibilitou que as comissões, especialmente aquelas comandadas pelo PL, votassem moções de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspensão também impediu discussões sobre estratégias em resposta a recentes decisões judiciais do STF.

O deputado relatou surpresa com a medida, que ele classificou como um movimento para “calar deputados”. O veto ocorre num momento de tensão: na segunda-feira (21/7), uma confusão envolvendo deputados da base bolsonarista terminou com feridos e danos materiais no Salão Verde da Câmara.

A posição de Nikolas se soma à reação do PL, que vê na suspensão das atividades um cerceamento ao debate político e um obstáculo à mobilização institucional em defesa do ex-presidente.