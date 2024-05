Nikolas Ferreira diz que ‘Globo é um câncer’ ao criticar cobertura da emissora no RS

Nesta quarta-feira (8), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) causou polêmica ao publicar um vídeo em seu canal do YouTube, onde criticou duramente a atuação da TV Globo e o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em meio à crise no Rio Grande do Sul.

No vídeo, o parlamentar não poupou palavras ao se referir à emissora, descrevendo-a como “um câncer” e acusando-a de ser uma “mídia escrota, mentirosa”. Ferreira expressou sua indignação quanto à cobertura da Globo sobre os acontecimentos no estado, destacando a falta de seriedade na gestão petista e alegando comprometimento do canal com uma narrativa distorcida dos fatos.

PUBLICIDADE

O foco da crítica de Nikolas Ferreira foi a forma como a TV Globo reportou a situação das doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O deputado referenciou uma reportagem do programa Tá na Hora, do SBT, que mostrou caminhões com doações sendo multados ao entrarem no estado, tema que gerou grande repercussão nas redes sociais.

O vídeo também incluiu referências à reação do governo gaúcho e à defesa veemente do deputado sobre a veracidade das informações veiculadas na internet em oposição ao que ele descreveu como uma cobertura distorcida da TV Globo.

O deputado ressaltou a importância da internet como ferramenta para expor a realidade e criticou a suposta falta de comprometimento da Globo e do governo Lula com as necessidades da população em meio à crise.

PUBLICIDADE

Nikolas Ferreira concluiu o vídeo reiterando suas críticas à prática jornalística da TV Globo e ao governo Lula, afirmando que não hesitaria em expor o que chamou de “escrotidão” das ações dessas entidades em um momento tão delicado para o Rio Grande do Sul.

Redação AM POST