Nikolas Ferreira entra em campanha para cancelar Netflix; entenda o motivo

Notícias de política – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) entrou na polêmica envolvendo a Netflix e o empresário bilionário Elon Musk, nesta quarta-feira (1º/10). Por meio das redes sociais, o parlamentar publicou em inglês: “In Brazil, we canceled @netflix too” (“No Brasil, nós também cancelamos a Netflix”).

A declaração de Nikolas reforça a onda de cancelamentos que começou nos Estados Unidos após Musk anunciar que encerrou sua assinatura do serviço de streaming. O movimento ganhou força depois de um post do ex-cientista nuclear do Departamento de Energia dos EUA e ex-fotógrafo Matt Van Swol, que disse ter cancelado sua conta alegando que a Netflix estaria promovendo conteúdos “pró-trans para crianças” e que a empresa emprega alguém acusado de ter comemorado o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk.

Van Swol escreveu: “Acabei de cancelar minha assinatura da Netflix. Se você empregar alguém que comemorou o assassinato de Charlie Kirk e fizer conteúdo que incentiva conteúdo pró-trans para meus filhos (…) você NUNCA receberá um centavo do meu dinheiro. É tão simples quanto isso”.

Em resposta, Elon Musk afirmou: “O mesmo [aqui]”, confirmando que também havia cancelado sua assinatura. Pouco depois, o bilionário voltou ao tema e declarou que seus seguidores deveriam cancelar a Netflix “pela saúde dos seus filhos”.

Até o momento, a Netflix não se manifestou oficialmente sobre o caso. A empresa, que tem mais de 270 milhões de assinantes em todo o mundo, enfrenta resistência em setores conservadores dos EUA e do Brasil, mas ainda lidera o mercado de streaming global.