Nikolas Ferreira quer investigar ‘milícia digital’ de Janja na Câmara

Nesta terça-feira, 14 de maio, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou sua intenção de apresentar um requerimento para convidar a pesquisadora Michele Prado a comparecer à Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Ferreira busca esclarecimentos sobre as denúncias feitas por Michele Prado envolvendo a primeira-dama Janja, alegando a criação de uma “milícia digital” que estaria manipulando a opinião pública de maneira prejudicial.

De acordo com Michele Prado, essa milícia digital ligada à primeira-dama Janja seria ainda mais “nociva” do que o suposto “gabinete do ódio” dos bolsonaristas, atuando para manipular a opinião pública de acordo com os interesses do governo. O deputado Nikolas Ferreira ressaltou a importância de ouvir essas denúncias e trazer luz aos fatos alegados pela especialista.

Além das denúncias envolvendo a primeira-dama Janja, Michele Prado também questionou recentemente o ministro Paulo Pimenta em relação a dados sobre o aumento de “fake news” no Rio Grande do Sul em decorrência da tragédia das enchentes. Ela levantou dúvidas sobre os estudos utilizados pelo ministro para embasar suas afirmações, citando um exemplo envolvendo uma jornalista da GloboNews que teria divulgado informações falsas sem respaldo adequado.

Segundo Michele Prado, o governo federal estaria usando a narrativa de “fake news” para desviar a atenção das supostas omissões em relação às providências no Rio Grande do Sul diante da tragédia das enchentes. Ela contestou veementemente a ideia de protagonismo estatal na resposta à crise, indicando que a população tem desempenhado um papel fundamental na mitigação dos impactos da catástrofe.

O convite proposto pelo deputado Nikolas Ferreira visa esclarecer essas questões e permitir que a pesquisadora Michele Prado apresente evidências e informações adicionais relacionadas às suas denúncias e análises sobre a comunicação governamental e as respostas às emergências no Rio Grande do Sul. A Comissão de Comunicação da Câmara aguarda a formalização do requerimento para dar prosseguimento ao processo de convocação da especialista.

Redação AM POST