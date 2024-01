No aniversário de 62 anos de Envira, deputado Delegado Péricles destaca emendas destinadas ao município

Nesta quarta-feira (31), quando é celebrado o aniversário de 62 anos de Envira, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) destaca os trabalhos desempenhados em prol do município desde seu primeiro mandato. O deputado, que recebeu o Título de Cidadão Honorário Envirense em reconhecimento a sua dedicação ao município, é autor de emendas parlamentares, que somam mais de R$ 1 milhão, que auxiliaram na melhoria de áreas como saúde, educação e setor primário de Envira.

Além de parabenizar os 62 anos de emancipação política e administrativa do município, o deputado ressaltou o enorme carinho que tem pela população de Envira, lembrando quando esteve a primeira vez na cidade, em outubro de 2021, e teve a oportunidade de conhecer de perto as demandas do município.

“Eu venho trabalhando por Envira desde meu primeiro mandato porque tenho um carinho enorme pela população desse município. Lembro quando estive lá pela primeira vez e pude conhecer de perto as demandas dos envirenses. Hoje, além de desejar parabéns à cidade, tenho orgulho em dizer que sou um cidadão envirense de fato e de direito. Parabéns, Envira”, declarou o parlamentar.

Investimentos no município

Para saúde, o deputado Delegado Péricles já destinou R$ 660 mil, que foram utilizados na aquisição de aparelho de Raio-X para atender os pacientes do Hospital Regional Evaristo Rates da Silva, evitando que a população envirense se desloque para Manaus ou municípios próximos para a realização de exames. Ainda com as verbas será possível adquirir incubadoras neonatais para a unidade hospitalar.

Ainda na área da saúde, também foram realizados dois mutirões de cirurgias de catarata e pterígio, conhecido como “carne crescida”, onde os envirenses que tanto aguardavam por essas cirurgias foram beneficiados e tiveram suas vidas transformadas. Ainda com verba, este ano será realizado mais um mutirão oftalmológico para que mais envirenses voltem a ter qualidade de vida após se submeter às cirurgias.

Para educação, o parlamentar enviou verbas no valor de R$ 200 mil para implementação de laboratório de informática em escolas do município. Já para o setor primário, o deputado destinou R$ 200 mil para a montagem de quatro Casas de Farinha Higiênicas na zona Rural do município.