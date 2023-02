No Congresso, oposição prepara ‘bomba’ para Lula

Redação AM POST*

Parlamentares da oposição preparam ‘bomba’ para o presidente Lula (PT) e já apresentaram medidas no Congresso Nacional para ampliar os repasses do socorro emergencial pago pelo governo federal a famílias que ficaram desamparadas durante a pandemia de Covid-19. Com a oposição cobrando um valor maior que R$600 para o benefício, caberá ao governo dizer o que é possível fazer, diante do rombo fiscal já anunciado para este ano.

Quando era oposição, Lula e o PT cobraram o ex-presidente Jair Bolsonaro a ampliar os repasses. O valor proposto pela gestão Bolsonaro era de R$200 e acabou sendo aprovado no Congresso por R$600.

Uma das propostas que corre na Câmara gira em torno do Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, sugerindo dobrar o pagamento no mês de dezembro. A justificativa é de garantir um décimo terceiro salário aos beneficiários.

Além disso, há outros debates no Congresso para ampliar a proposta de repasse do governo à famílias do antigo Auxílio Brasil.

Com a oposição atuando, cobrando o mesmo que Lula e os petistas exigiram contra o antigo presidente da República, caberá ao novo governo se debruçar sobre as próximas ações, ciente de que o rombo fiscal para este ano já foi anunciado.

