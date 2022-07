No fim de semana, Adail Filho visitou mais quatro cidades na maratona de ouvir todos os municípios do Amazonas

Redação AM POST

No fim de semana a agenda do pré-candidato a deputado federal Adail Filho (Republicanos) foi ao lado do pré-candidato a deputado Estadual Thiago Abrahim.

Os pré-candidatos foram recepcionados por lideranças, vereadores e pela população local. Na sexta-feira, chegaram a Itacoatiara recebidos pelo vereador Marcos Rodrigues e seu irmão, Dr. Marcondes para ouvir sobre as problemas da cidade e discutir melhorias pra elas.

No encontro, foi possível conversar com cerca de 2 mil pessoas que estavam presentes aguardando por Adail e Thiago. Após o encontro, caminharam para outra reunião, dessa vez recepcionada pelo Vereador Neguinho da Z13, presidente da colônia dos pescadores de Itacoatiara. Cerca de 2 mil pessoas também aguardavam pra ouvi-los e serem ouvidos.

A rotina continuou pelo sábado, onde visitaram as cidades de Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Ucuracá Em todas as cidades, além das reuniões com a população e lideranças locais, houve recepção a pé em motos pelos moradores locais.

“A gente vê que existe uma carência de atenção para com essas pessoas. A gente é sempre bem recepcionado, porque o povo sabe que nós sempre fizemos isso, sempre visitamos as cidades e as comunidades rurais”, comentou Adail Filho. Já o Thiago Abrahim, afirmou que há muito por ouvir e fazer por essas cidades. “Existem demandas próprias de todas essas cidades e das comunidades rurais. Estamos ouvindo o máximo que pudermos pra criar e propor um plano pra melhorar a vida das pessoas”.

Adail Filho já visitou mais de 40% das cidades do interior do Amazonas e até o pleito de outubro, pretende ouvir todas as cidades.