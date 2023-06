No Foro de São Paulo, Lula diz o que pensa sobre costumes, família e patriotismo

Durante a realização do 26° encontro do Foro de São Paulo, uma organização transnacional de esquerda, o presidente Lula fez críticas à direita e delineou os próximos passos de seu governo. O evento ocorreu em Brasília, no dia 29 de junho, e reuniu partidos comunistas e socialistas.

Em seu discurso, Lula mencionou o enfrentamento ao discurso conservador sobre valores tradicionais, família e patriotismo. O presidente expressou orgulho em ser chamado de comunista, destacando que o discurso combatido historicamente continua presente.

Além de Lula, estiveram presentes no evento Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia e presidente do PCdoB, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Manifestantes contrários ao encontro também se manifestaram em frente ao local do evento.

O Foro de São Paulo, tratado pela mídia como uma conspiração até 2005, quando Lula participou de uma conferência presencial, foi estabelecido em 1990 com a fundação pelo petista e pelo então ditador cubano, Fidel Castro. O grupo se apresenta oficialmente como uma reunião de partidos de esquerda que discutem a integração da América Latina.

Redação AM POST