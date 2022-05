No Iranduba, deputado Pablo conhece projetos voltados à proteção de mulheres e combate às drogas

Redação AM POST

O município do Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, recebeu no fim de semana a visita do deputado federal Delegado Pablo (UB-AM). O parlamentar cumpriu uma extensa agenda de reuniões e encontros onde conversou com moradores, líderes comunitários e prestou contas do mandato na Câmara Federal.

Ao chegar a Iranduba, Pablo participou de reunião na Associação Jasmim, onde recebeu ideias para criação de projetos voltados às mulheres. As propostas serão levadas nesta semana à Brasília, onde devem ser transformadas em projetos de lei ou incluídas na lista de emendas parlamentares.

Pablo foi convidado pelos moradores a conhecer a Feira do Produtor de Iranduba, onde são comercializados alimentos cultivados por agricultores do município. O deputado conversou com feirantes e recebeu pedidos de apoio para atrair mais consumidores ao local.

A agenda de encontros teve também um almoço com representantes da Associação de Restaurantes Flutuantes, que relataram as dificuldades da categoria para atuar na orla do município.

Ainda no Iranduba, Pablo conheceu o projeto social Missão Vida, que cuida e recupera dependentes químicos. O deputado acompanhou as ações realizadas pela instituição que funciona no Km 29 do ramal do Açutuba, na zona rural de Iranduba.

Ao lado do vereador Luizinho Felix, o deputado Pablo agradeceu a recepção carinhosa que sempre recebe ao visitar o município e garantiu que continuará lutando pelo desenvolvimento do Iranduba.

“É sempre uma satisfação visitar o Iranduba e reencontrar grandes amigos. Todas as propostas encaminhadas pelos moradores serão levadas à Brasília, onde defenderei com unhas e dentes”, afirmou Pablo.