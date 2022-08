No Novo Aleixo e Jorge Teixeira, candidato à reeleição Roberto Cidade reforça seu compromisso em trabalhar pelo bem da população

Redação AM POST

Candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) realizou duas reuniões com apoiadores na noite desta terça-feira, 16. Uma no Novo Aleixo, zona Norte, e outra no Jorge Teixeira, zona Leste. Ao falar sobre a importância das eleições que se aproximam e apresentar suas propostas para um segundo mandato, Cidade reforçou seu compromisso com o trabalho sério pelo bem da população e convidou a população para que compareça às urnas e fortaleça a democracia.

“Me sinto muito feliz por estar sendo tão bem acolhido pela população. Isso é reflexo da política que fazemos, a política que não se esconde em gabinete, mas que está nas ruas, conversando com as pessoas, construindo um mandato participativo. Agradeço por todos que confiam, que acreditam no nosso trabalho e que estão dispostas a nos dar mais uma oportunidade de fazer a política do bem”, afirmou Cidade aos moradores do Novo Aleixo, onde cerca de 500 pessoas participaram do encontro.

Para a dona de casa Francisca Rodrigues é importante apoiar políticos que se importam com o bem-estar da população, que se dedicam a fazer a diferença em seus mandatos e que, por isso, podem voltar aos bairros em que já estiveram sem medo de rejeição.

“O Roberto Cidade está voltando aqui de cabeça erguida e ele pode fazer isso porque é um político que ajuda a população. Ele tem nos ajudado a melhorar o nosso bairro através de requerimentos, de solicitações, encaminhamentos e, principalmente pela vigilância que ele mantém sobre as nossas demandas. Ele é um deputado do povo, ficha limpa e eu tenho orgulho de dizer que eu e minha família somos 44.555, Roberto Cidade. Confirma”, disse ela.

Jorge Teixeira

Animados pelos jingles, os moradores do bairro Jorge Teixeira tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as propostas de Cidade para um segundo mandato, bem como sobre a atuação parlamentar dele, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“Tenho um compromisso muito forte com a população de Manaus e com os moradores do interior do Amazonas. Não sou um deputado da capital apenas, sou um parlamentar que busco conhecer a realidade do nosso irmão do interior, da zona rural. Tenho propostas que abrangem a produção rural, o empreendedorismo, a inovação tecnológica, mas não esqueço também de que precisamos reforçar a educação, a saúde, a infraestrutura. Quero continuar trabalhando pelo Amazonas e por isso peço mais uma oportunidade, mais um voto de confiança nesse caboco aqui”, finalizou.