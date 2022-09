“Nós temos as melhores propostas”, diz Wilson durante encontro com lideranças da zona norte

Redação AM POST

Em reunião com lideranças comunitárias da zona norte de Manaus, o candidato à reeleição governador Wilson Lima (União Brasil) reforçou que seu projeto, para o segundo mandato à frente do Governo do Amazonas, é o mais bem estruturado para seguir mudando para melhor a vida da população.

“Nós temos o melhor projeto, temos as melhores propostas. E aqui a gente não está vindo vender sonhos ou ilusão, porque a gente tem vindo fazer entregas que são históricas”, afirmou Wilson.

Ao conversar com eleitores da zona norte, o governador destacou avanços que tiveram impacto na vida de cidadãos de todo o estado, e que não foram realizadas por quem já teve a oportunidade de trabalhar pelos amazonenses.

“Eles prometeram e não entregaram. Nós entregamos a AM-070 duplicada, tiramos do papel o Passe Livre Estudantil. Enquanto eles prometem, nós estamos asfaltando as ruas de Manaus, já entramos aqui na zona norte e se o asfalto não chegou na sua rua, ele vai chegar”, disse Wilson.

No encontro, o governador esteve acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; do deputado estadual Saullo Vianna, candidato a deputado federal no pleito de 2022; e da deputada estadual e candidata à reeleição, Joana Darc.

“Eu só consegui tirar grandes sonhos do papel, como o Hospital Público Veterinário e o Castramóvel, porque o governador Wilson Lima acreditou na deputada Joana Darc”, destacou a candidata à reeleição.

“O resultado do trabalho que o governador Wilson Lima vem fazendo está sendo refletido em todas as pesquisas de opinião pública. E a gente sabe que as pesquisas estão certas quando a gente chega nos lugares e o povo faz questão de nos abraçar”, disse Saullo Viana.

Trabalho pela zona norte

Wilson reformou três unidades do Prato Cheio (Novo Israel, Alfredo Nascimento e Rio Piorini); e inaugurou três novos restaurantes populares (Riacho Doce, Jesus Me Deu e Viver Melhor).

O governador também revitalizou quatro campos comunitários (Arena Passarinho, Arena do Monte, Campo da Baixada Fluminense e Arena Curió) em bairros da zona norte, com investimentos de R$ 1,9 milhão.

Além disso, inaugurou o viaduto Lydia da Eira Corrêa, que interliga a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques. O viaduto é o maior da região Norte, e o maior complexo viário de Manaus, com 230 mil metros quadrados. Apenas 15% da obra estavam executados quando Wilson assumiu.

Wilson Lima firmou convênio com a Prefeitura para reformar a feira do bairro Mundo Novo; a Feira Municipal Padre Rogério Ruvoletto, no Santa Etelvina; e a Feira Municipal do Nova Cidade.

Em outro convênio, no valor de R$ 1,37 milhão, será implantado o novo Terminal Rodoviário de Manaus (no antigo T6), no bairro Lagoa Azul.

Por meio do Asfalta Manaus já foram recuperadas mais de 420 ruas na zona norte.

Comício

Wilson encerrou a agenda de campanha desta terça-feira, 6 de setembro, participando do lançamento da candidatura de Dr. Mike (PSC) a deputado estadual, realizado no Copacabana, zona oeste de Manaus, onde também esteve acompanhado da primeira-dama Taiana Lima.