Nova Mesa Diretora da Aleam tomará posse na segunda-feira (1)

Redação AM POST

A nova formação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para o biênio 21/22, será oficializada na próxima segunda-feira (1), com a solenidade de posse dos dez deputados (as), que serão responsáveis por conduzir o Poder Legislativo nos próximos dois anos. O evento acontecerá a partir das 10h, no formato híbrido, sendo transmitido ao vivo, pelas redes sociais e TV Aleam.

Assumirá o cargo de presidente da Casa, o deputado Roberto Cidade (PV). A composição da Mesa Diretora, eleita no dia 3 de dezembro do ano passado, segue com o deputado e atual presidente da Aleam, Josué Neto (Patriota), como 1° vice-presidente; Mayara Pinheiro Reis (PP), 2° vice-presidente; Adjuto Afonso (PDT), 3° vice-presidente; Delegado Péricles (PSL), secretário geral; Álvaro Campelo (PP), 1° secretário; Sinésio Campos (PT), 2° secretário; Fausto Júnior (PRTB), 3° secretário; Felipe Souza (Patriota), ouvidor e Therezinha Ruiz (PSDB), corregedora.

Por conta do período de pandemia, o evento, que tradicionalmente acontece de forma presencial no plenário Ruy Araújo, obedecerá ao formato híbrido, adotado para a proteção dos parlamentares e funcionários. Fica facultada ao deputado a presença em plenário. Convidados participarão em formato virtual e a imprensa poderá acompanhar pelas redes sociais e TV Assembleia.

Eleição

A eleição do deputado Roberto Cidade (PV) para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), aconteceu na tarde do dia 3 de dezembro de 2020. O grupo, que será oficializado na próxima segunda-feira (1), foi eleito com 16 votos favoráveis.