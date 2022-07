Nova pavimentação de ruas na sede de Tabatinga vai custar mais de R$ 9 milhões

Redação AM POST

O prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy (MDB), fará outro gasto milionário ao município de Tabatinga (distante 1.107 quilômetros da capital). Desta vez, o serviço de pavimentação de ruas na sede da prefeitura vai custar R$ 9.458.447,31 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) aos cofres públicos.

Continua depois da Publicidade

No dia 3 de junho deste ano, o prefeito já havia feito a contratação de uma empresa para pavimentação e drenagens de ruas em vias urbanas do município, no valor de R$ 10,5 milhões à empresa Jefferson C da S Andrade Eireli-ME, situada no município de São Gabriel da Cachoeira.

Desta vez quem receberá a bolada é a ALC Pavimentos LTDA, situada no município de São Gabriel da Cachoeira, inscrita sob o CNPJ de nº 13.353.788/0001-61 e do mesmo dono que a Jefferson C da S Andrade Eireli-ME, o sócio Jefferson Cabral da Silva Andrade, segundo consta no site da Receita Federal.

A contratação da empresa consta no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas (DOM-AM), desta segunda-feira (11) e foi assinada no último dia 5 de julho.

Continua depois da Publicidade

O prefeito não informou quais são as condições das ruas da sede do município, e nem quais serão os serviços executados pela empresa.