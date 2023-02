Novo juiz da Lava Jato já fez doação para a campanha de Lula, aponta site do TSE

Redação AM POST*

O novo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Appio, doou R$ 13 à campanha de 2022 do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito com o número de chapa 13, e mais R$ 40 à deputada estadual Ana Júlia Pires Ribeiro (PT), eleita no Paraná, de acordo com dados do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acessíveis mediante consulta por nome e CPF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado sobre o caso, Eduardo negou que tenha realizado a transação. “Não doei a ninguém qualquer quantia”, disse o magistrado.

Appio encaminhou à CNN um extrato bancário no qual comprovaria que não realizou nenhuma transação bancária no dia 25 de setembro, como mostram os dados.

Questionado se iria pedir uma retificação junto ao TSE, o juiz afirmou: “Não vou pedir nada para ninguém, porque não quero polemizar ainda mais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, Appio fez críticas aos integrantes do que chamou de “núcleo duro” da Lava Jato e disse que seu nome não era benquisto por parte da força-tarefa.

“Não sou ligado ao núcleo duro da Lava Jato. Eles não me queriam aqui. Eles se frustraram. Os diálogos da Vaza Jato apontam para isso e não conhecemos nem 95% das conversas que estão no STF”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da CNN