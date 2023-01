Novo secretário de Saúde do governo Lula defende aborto legal no SUS

Redação AM POST

Em entrevista ao site G1, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Nésio Fernandes defendeu o “aborto legal” no SUS. O médico afirmou também que revogará documentos com posições “retrógradas” e “ultrapassadas”.

Continua depois da Publicidade

“Eu sou uma pessoa evangélica. No entanto, sei diferenciar o que é uma agenda de saúde pública e uma agenda da fé de cada um. Negar o acesso ao aborto nas condições previstas em lei é submeter essas vítimas de violência a outras violências. […] Toda e qualquer produção de nota técnica, portaria ou instrumento normativo que existir no Ministério da Saúde legitimando posições retrógradas e que não garantem direitos serão revogadas, sem dúvida alguma”, afirmou Nésio.

O secretário afirmou também que elevar as coberturas vacinais no país é uma das prioridades da nova gestão.

“O grau de hesitação vacinal que está presente hoje na população não tem paralelo na história recente do país. Grupos antivacina foram acolhidos pelo governo federal. Grande parte da população acabou seguindo essas teses legitimadas pela instituição, pelo Ministério da Saúde”, disse o médico.

Nésio também falou sobre retomar o Mais Médicos com brasileiros e estrangeiros:

Continua depois da Publicidade

“É possível adotar uma estratégia única de provimento de médicos unificando o Médicos pelo Brasil e o programa Mais Médicos. Vamos retomar um grande movimento para garantir médicos em todos os municípios brasileiros. […] Entre os estrangeiros, podem ser cubanos que ficaram no Brasil ou médicos de qualquer país do mundo que entrem nos critérios da legislação que permitem a participação no Mais Médicos” .