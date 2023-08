Novo sistema com reconhecimento facial para registro de presença nas sessões plenárias da CMM recebe últimos ajustes

O novo sistema tecnológico que será utilizado nas sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus (CMM) passou pelos últimos ajustes nesta segunda-feira (31/07). Parte das funcionalidades já será aplicada nesta terça-feira (1º/08) com o retorno das atividades legislativas para os 41 vereadores.

Os últimos testes e a exibição da ferramenta foram feitos pelo presidente da CMM, vereador Caio André (Podemos), com a presença de outros parlamentares da 18ª Legislatura no plenário Adriano Jorge.

Desenvolvido pelo Departamento de Gestão e Tecnologia da Informação (DGTI) e pela empresa prestadora de serviços, o conjunto de ferramentas inclui o uso de reconhecimento facial para o registro de presença por meio de tablets, que também servirão para auxiliar nas votações, aprovação de projetos, apresentação de matérias, entre outras funcionalidades.

Caio André pontuou que a CMM está implementando um sistema mais ágil, prático e capaz de facilitar os trabalhos dos vereadores. Além disso, Caio André destaca que as mudanças não vão gerar custos para a Casa Legislativa.

“A Câmara não está desembolsando um real, não só para implementação do novo sistema como dos novos tablets. Os tablets pertencem à empresa que tem contrato com a Câmara, estão em comodato e são da empresa. A Câmara tão somente está executando aquilo que está previsto em contrato, dando maior funcionalidade e facilidade para os vereadores exercerem o seu papel”, afirmou o parlamentar.

A vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal, Yomara Lins (PRTB), participou dos testes e elogiou a nova tecnologia que entrará em funcionamento.

“O sistema é muito bom, prático, eficiente, nós podemos visualizar todos os mecanismos que nós precisamos, pedir a nossa inscrição na Ordem do Dia, e é realmente muito prático. Podemos ler a pauta, verificar qual colocação nós estamos, quem está pedindo nossos apartes. Eu gostei muito do sistema, é muito prático, eficiente e vai facilitar muito a nossa vida aqui no plenário”, afirmou Yomara.

O vereador Marcel Alexandre (Avante) considerou a ferramenta essencial para garantir a transparência dos trabalhos.

“É bom no sentido, como o próprio presidente falou, de dar mais transparência, não aquela transparência de ‘faz de conta’, mas aquela que vai estar ali, está acontecendo, está registrado, todo mundo pode ver, a imprensa pode ver. Nesse sentido eu parabenizo a Câmara Municipal”, considerou.

Novas ferramentas – Além das funcionalidades com o uso dos tablets pelos vereadores, o painel do plenário Adriano Jorge também terá o sistema modificado. Com a mudança, o telão exibirá as imagens dos vereadores durante as próprias falas, marcação de tempo coordenada pelo presidente, detalhamento das matérias em fase em deliberação e aprovação, além de outros procedimentos que fazem parte do dia a dia das sessões plenárias.

Em uma segunda fase da implementação da ferramenta, a integração de todos os sistemas da CMM ao sistema do plenário será feita de modo a facilitar as consultas de matérias.