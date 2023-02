Novos tempos: jantar de luxo do PT tem convite de R$ 20 mil

Redação AM POST

O PT vai promover nesta terça-feira, 14, um jantar em celebração aos 43 anos da legenda. Mas esqueça os eventos modestos, com “vaquinha virtual”, dos últimos anos. De volta ao poder, a agremiação fará uma festança em Brasília, com ingressos que vão de R$ 500 até R$ 20 mil, e a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a legenda, o evento busca arrecadar fundos que serão investidos no fortalecimento, nas estruturas e bases partidárias do PT. Ministros, governadores, prefeitos, parlamentares da legenda e de outros partidos da base também devem participar do jantar.

No convite, o partido de Lula sugere quatro preços às “doações” dos convidados: R$ 500, R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. São esperadas pelo menos 300 pessoas. No entanto, o PT não informou se há diferença entre lugares, alimentos ou bebidas para cada um dos valores determinados pela legenda.

“No dia 14/02, faremos um jantar por adesão com o intuito de arrecadar fundos para o partido”, diz o convite da legenda enviado a parlamentares e filiados do PT. “Isso faz parte de uma política que visa promover a autossustentação financeira do PT, e que possibilita a formação política dos nossos quadros partidários.”

O PT foi fundado em 10 de fevereiro de 1980, em um encontro no Colégio Sion, em São Paulo.