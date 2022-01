“O povo coariense não é mais inocente pra acreditar em promessas vazias”, diz Adail Filho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

“As pessoas em Coari já passaram por momentos muito difíceis”, afirmou o ex-prefeito do município, Adail Filho, ao falar sobre o passado da cidade, relembrando momentos das gestões anteriores ao da família Pinheiro.

Durante entrevista nesta quarta-feira (12), ao Portal Amazonas Atual, Adail destacou o descaso encontrado no município e afirmou que o grande êxito de manter o legado dos Pinheiros no município se deu pelo comprometimento e trabalho, que deram condições de vida mais dignas à população coariense. O ex-prefeito faz ainda, alusão aos projetos e programas que melhoraram a segurança, saúde, infraestrutura e educação do município.

“O povo coariense não é mais inocente pra acreditar em promessas vazias e em pessoas que não tem projeto de fato viáveis pra melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que essa foi o grande diferencial para se ter êxito nessas duas últimas vitórias”, contou Adail referindo-se as eleições de 2020, quando foi eleito prefeito, e 2021 quando conseguiu eleger Keitton Pinheiro como atual prefeito de Coari.

Adail citou exemplos de ações que mudaram de fato a vida da população em Coari e lembrou da situação em que encontrava-se a cidade, antes de seu pai, Adail Pinheiro, assumir a primeira gestão. Filho, cita ainda o que as suas gestões -interligadas- ofereceram ao município, no que ele chamou de ‘revolução’.

“A saúde estava entre uma das 10 piores do Amazonas e tudo estava abandonado, sem estrutura, sem medicação, sem médico, sem atendimento e os servidores com salários atrasados. Diante disso precisamos fazer uma verdadeira revolução e conseguimos tirar Coari de uma das 10 piores para a melhor saúde de todo o estado do Amazonas, até melhor avaliada do que a saúde da capital”, contou.

“Pra mim esse foi um grande marco. A covid também chegou quando eu era prefeito, então eu enfrentei de frente e nós já estávamos preparados com respiradores e com equipamentos tecnológicos,sem nem saber o que aconteceria nessa pandemia”, ele completou:

“Quando a pandemia chegou a gente tava realmente preparado e isso mostra o nosso trabalho”.

