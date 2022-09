Obra de conclusão de escola custará mais de R$ 3 milhão a Prefeitura de Rio Preto da Eva

Redação AM POST

A obra de conclusão de apenas uma escola no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas irá custar dos cofres públicos R$ 3.891.458,81 (três milhões oitocentos e noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos).

O prefeito do município Anderson Sousa, publicou o despacho e homologação do contrato no Diário Oficial dos Municípios (DOM), nesta quinta-feira (01).

A empresa que fará os serviços é a R S Serviços De Construção Eireli, inscrita sob o CNPJ de nº 08.534.297/0001-87, com sede no bairro Lírio do Vale, em Manaus.

No contrato não está especificado quais os serviços serão realizados e nem a data de finalização dos serviços.

