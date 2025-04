Oficial de Justiça vai à UTI para intimar Bolsonaro sobre ação no STF

Notícias de Política – Uma oficial de Justiça teria se dirigido ao Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira (23), para intimar formalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a abertura de processo no Supremo Tribunal Federal (STF), que o julgará por tentativa de golpe de Estado. A informação é do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, e foi confirmada pelo próprio STF.

Bolsonaro está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde se recupera de uma cirurgia abdominal realizada para a retirada de aderências intestinais. A ida da oficial de Justiça ao hospital causou indignação entre aliados do ex-presidente, que consideram que a intimação poderia ter sido adiada até a alta médica.

O episódio ocorre em meio ao avanço das investigações no STF, que apuram o envolvimento de Bolsonaro em articulações golpistas após o resultado das eleições de 2022.

“Não custava nada esperar mais um dia, dois dias ou uma semana, até ele deixar a UTI. Isso em nada mudará o curso do processo”, argumentou um interlocutor do ex-presidente, segundo o jornalista.

A oficial de Justiça foi fotografada circulando pela unidade de saúde e conversando com funcionários. Segundo o colunista, Bolsonaro afirmou que assinou os documentos 15 minutos após a oficial “colocar o pé na porta da UTI”.

O STF informou que a citação dos réus informando o início da ação penal e a intimação para apresentação de defesa foram determinadas no dia 11 de abril. Todos os réus já haviam sido citados entre 11 e 15 de abril.

“Em virtude da internação do ex-Presidente Jair Bolsonaro, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse, normalmente, receber o oficial de Justiça. A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)”, diz o STF.