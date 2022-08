Oficialmente candidato ao governo, Ricardo Nicolau prioriza combate à fome, empregos e melhor saúde do Brasil: ‘Vamos fazer o que nunca foi feito’

Redação AM POST

O candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), anunciou que o combate à fome, a implantação do melhor sistema público de saúde do Brasil e a economia sustentável serão os principais pilares de seu projeto para conquistar o Executivo estadual nas eleições deste ano. Ao lançar a Coligação ‘Nós, o povo’ em convenção partidária neste domingo, 31, Ricardo Nicolau foi enfático ao afirmar que as pessoas serão a sua prioridade número um.

“Tudo o que for dito aqui hoje pode ser resumido em uma única palavra: compromisso. Aqui celebramos um pacto profundo entre a minha vida e a vida de todos os cidadãos que vivem nos 62 municípios do Amazonas. Aqui iniciamos a caminhada para fazer a mais profunda transformação em nossas vidas. O Amazonas tem pressa e vamos avançar sem deixar ninguém para trás. Agora fica estabelecida a prioridade dos direitos dos cidadãos sobre qualquer outro interesse. Vamos fazer o que tem que ser feito”, discursou, na quadra lotada da Escola de Samba Unidos do Alvorada, zona oeste de Manaus.

O candidato anunciou a criação, como primeiro ato de governo, de um programa de emergência alimentar e voltou a defender o reajuste do Auxílio Estadual. Ricardo Nicolau foi o primeiro político a propor a medida diante do impacto da inflação na renda das famílias que estão em vulnerabilidade social.

“Implantar, no primeiro dia de governo, um programa de emergência alimentar para pôr comida no prato, acolher e cuidar dos mais de 500 mil amazonenses que passam fome. Vamos aumentar o auxílio estadual de R$ 150 para R$ 300, beneficiando as 300 mil famílias do programa que estão com sua sobrevivência ameaçada pelo aumento da inflação e da carestia”, garantiu.

O PMN foi o primeiro partido a aderir à coligação ‘Nós, o povo’. O presidente estadual da legenda, Ângelo Reis, destacou o diferencial da candidatura de Ricardo Nicolau para o governo.

“É uma alegria e honra fazer parte desta coligação com o Solidariedade. O trabalho do Ricardo Nicolau é para quem mais precisa e é acreditando nessas causas que resolvemos apoiá-lo. Nós, o povo, faremos a diferença nesta eleição. Ricardo Nicolau vai romper as velhas práticas que estão aí há 40 anos. O Ricardo Nicolau representa a esperança de dias melhores e que esses dias possam chegar em janeiro de 2023”, disse.

O presidente estadual do Solidariedade, deputado federal Bosco Saraiva, disse que a candidatura de Ricardo Nicolau representa a verdadeira mudança segura para o Amazonas.

“Hoje começa essa jornada da esperança. O povo sempre busca acertar, muitas vezes, o povo era enganado por dancinhas e palavras. Mas o povo nunca perde a esperança e tenham certeza: atualmente, a esperança tem nome e é Ricardo Nicolau. Aqui reside a independência, a competência e a experiência. Essa candidatura é que compromisso com o Amazonas.”