Omar Aziz comenta áudios vazados de Menezes e chama Coronel de ‘subserviente’

Redação AM POST

Durante evento do PSD na manhã de desta quinta-feira (31), o senador Omar Aziz comentou, sem citar nomes, sobre os áudios vazados neste semana do pré-candidato ao Senado e ex-superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes (PL), em que o militar afirma que tirou o Prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) da mesa do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Aziz chamou o militar e fiel escudeiro de Bolsonaro de subserviente e afirmou que o coronel está boicotando Manaus.

“Eu não vou perder tempo batendo boca com quem não produz. Um cidadão que mora aqui disse que ia boicotar o prefeito de Manaus. Veja bem! O David não está sendo boicotado não, quem está sendo boicotado é o povo que mora aqui”, disse Omar Aziz já no final do seu discurso.

“Por isso que eu falo, toda vez que vier uma pessoa subserviente, desconfie. Aquela pessoa que abaixa a cabeça de dizer ‘sim, senhor’ ou ‘não, senhor’”, continuou.

David Almeida também já havia comentado o áudio vazado e comparou Menezes a Silvério dos Reis, personagem odiado na história do Brasil por ser sinônimo de traição ao movimento ocorrido em 1788-1789, a Inconfidência Mineira.

“Se Manaus não tivesse tantos inimigos dentro da sua própria cidade eu teria trazido para cá mais de R$1200 bilhões e diga-se de passagem o Silvério dos Reis da nossa cidade, infelizmente, foi lá e boicotou tudo. Mas quem boicota o David, boicota a cidade de Manaus”, declarou Almeida.