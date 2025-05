Omar Aziz condena reeleição, mas já usou o modelo para se manter no poder

Notícias de política – Apesar de se declarar “totalmente contra” a reeleição, o senador Omar Aziz (PSD-AM), se beneficiou dela nas eleições de 2022. A declaração, feita durante entrevista ao programa Meio Dia, com Jefferson Coronel, nesta terça-feira (29), escancarou uma contradição entre o discurso e a prática política do veterano.

“O maior erro que a democracia brasileira cometeu foi ter reeleição”, afirmou Aziz, que assumiu o governo do Amazonas em 2010 após a renúncia de Eduardo Braga — e, dois anos depois, disputou e venceu a reeleição para continuar no cargo até 2014. A fala chama atenção não apenas pela crítica direta ao modelo vigente, mas porque o próprio senador já se beneficiou do sistema que hoje condena.

PUBLICIDADE

“Eu sou a favor de acabar com a reeleição e mandato de cinco anos. Em apenas quatro anos. Eu governei. Para unificar você vai ter que prorrogar o mandato de prefeito, a eleição seria no mesmo dia. Ninguém aguenta eleição de dois anos. Isso é um absurdo. Quando tem eleição, você assume hoje, no dia seguinte, você não está pensando em governar, tá pensando na sua reeleição”, disse.

Aziz também criticou a qualidade dos segundos mandatos. “Dificilmente o segundo mandato é um bom mandato. É sempre difícil”, completou.

Cacique da política amazonense, Omar Aziz tem mantido articulações nos bastidores para fortalecer sua base visando as eleições de 2026, quando pretende disputar o governo do Amazonas.