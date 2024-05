Omar Aziz detona Marina Silva e diz que ela não é respeitada no Amazonas: “quer fazer política para o exterior”

Em uma sessão acalorada da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira, 15, o senador Omar Aziz (PSD-AM) criticou duramente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acusando-a de falta de interlocução com o Congresso Nacional e de se preocupar excessivamente com a imagem do Brasil no exterior.

O debate ocorreu durante a análise do Projeto de Lei (PL) 4.129/21, que visa complementar a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, estabelecendo diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. O projeto, de extrema relevância para as políticas ambientais do país, destacou a tensão existente entre o Executivo e o Legislativo no que tange às questões ambientais.

Aziz, um dos aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não poupou críticas à ministra e sua equipe. “É a maior autoridade ambiental, só que não discute com o Congresso, não vem aqui, é falho. E não é só ela, não, a equipe toda”, declarou o senador.

Ele também destacou a falta de respeito pela ministra em várias regiões do país, inclusive no Amazonas onde ela é apontada como inimiga da BR-319. “Todo mundo respeita a ministra Marina Silva, o Norte e Nordeste não têm esse respeito, não. No Norte, principalmente no Estado do Acre, que é onde ela tem origem. No meu Estado [Amazonas], também não tem esse respeito”, disse.

A fala do senador expõe uma insatisfação latente no Congresso quanto à gestão ambiental do governo federal. Segundo ele, há uma clara desconexão entre as ações do Ministério do Meio Ambiente e as necessidades e expectativas dos parlamentares, especialmente daqueles que representam regiões diretamente afetadas pelas políticas ambientais.

Aziz foi enfático ao afirmar que o Congresso está disposto a colaborar com a ministra, desde que haja uma maior abertura ao diálogo. “Há falta de interlocução, e, no dia em que a dona Marina Silva deixar de dar satisfação para o exterior para discutir com o Congresso, não tenha dúvida nenhuma que nós estaremos prontos para ajudá-la”, completou o senador, indicando que a prioridade da ministra tem sido os compromissos internacionais em detrimento das discussões internas.

O clima na sessão da CCJ foi de cobrança e expectativa por um posicionamento mais ativo da ministra Marina Silva. O presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), endossou a necessidade de um diálogo mais próximo e sugeriu uma reunião com a ministra para que ela possa abordar as preocupações dos senadores. “Vou convidar a ministra Marina Silva para ter a oportunidade de falar à comissão, em razão das angústias de vários senadores diante da agenda ambiental”, afirmou Alcolumbre.