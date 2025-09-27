Omar Aziz diz que Igreja Assembleia de Deus lhe dá muita sorte

Notícias de política – O senador Omar Aziz (PSD-AM), pré-candidato ao Governo do Amazonas, aproveitou a 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus do Amazonas (COLPADAM) para reforçar sua aproximação com o eleitorado evangélico e sinalizar alianças estratégicas. Durante o evento, realizado neste sábado (27), Aziz afirmou que a igreja “lhe dá sorte” em campanhas eleitorais e relembrar o apoio recebido em 2010, quando foi eleito governador.

PUBLICIDADE

O parlamentar resgatou a memória de sua primeira eleição majoritária, na qual contou com o suporte da Assembleia de Deus e da família Câmara. “Em 2010, eu tinha assumido o governo no lugar de Eduardo Braga e a primeira reunião que eu fiz foi aqui na igreja. Não tinha essa estrutura ainda, com os pastores, quando os pastores juntamente com o deputado Silas declararam apoio à minha candidatura. Ali a gente começou uma caminhada vitoriosa que venceu a eleição. […] A Igreja Assembleia de Deus me dá muita sorte”, afirmou Aziz diante de lideranças religiosas.

A fala, contudo, despertou críticas de que o senador estaria transformando um espaço de fé em palanque eleitoral.

PUBLICIDADE

Leia mais: Palanque político? Omar Aziz sela apoio da família Câmara para 2026 após discurso na Assembleia de Deus

“Se eu tô aqui hoje, pastor Jonatas, eu espero que essa caminha comece hoje e termine em outubro do ano que vem e todos nós sairemos vitoriosos”, declarou, em tom de campanha, diante da plateia composta por pastores, líderes comunitários e políticos locais.

A aliança com a família Câmara, que comanda a Assembleia de Deus, também foi destacada. O gesto sinaliza que Aziz pretende consolidar novamente esse apoio para enfrentar a disputa estadual.