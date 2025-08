Omar Aziz é alvo de críticas após votar contra impeachment de Alexandre de Moraes

PUBLICIDADE

Notícias de Política – O senador Omar Aziz (PSD-AM) enfrentou uma onda de críticas nas redes sociais nesta semana, após se posicionar contra a abertura do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A repercussão negativa se intensificou depois da divulgação de seu voto pelo Portal AM Post, que destacou Aziz como o único senador amazonense contrário ao afastamento do magistrado.

Leia mais: Marcelo Ramos se manifesta após ser acusado de denunciar Sargento Salazar para Alexandre de Moraes; veja o que ele disse

PUBLICIDADE

A posição de Omar Aziz gerou forte rejeição entre internautas, que já projetam consequências políticas para as eleições de 2026, quando o senador pretende disputar o governo do Amazonas. Comentários nas redes sociais refletem o descontentamento com o posicionamento do parlamentar:

“Lembraremos dele o próximo ano”, afirmou uma usuária.

“Nunca mais reelejam ele. Povo do Amazonas, cobrem ele”, declarou outro seguidor.

“Esse aí é o pior inimigo do Amazonas”, escreveu um internauta.

“Aqui no Amazonas esse aí não ganha nem pra presidente de dança junina”, ironizou outro comentário. “Eu sou do Amazonas, esse aí jamais terá meu voto”, disparou outra seguidora.

No cenário político amazonense, Omar Aziz destoou dos colegas de bancada. O senador Plínio Valério (PSDB) manifestou apoio ao impeachment de Moraes, enquanto Eduardo Braga (MDB) ainda não se posicionou publicamente sobre o tema.

Até o momento, 38 senadores declararam apoio ao processo de impeachment de Alexandre de Moraes, 19 são contrários e 24 seguem em silêncio. O assunto ganhou força após os Estados Unidos sancionarem Moraes com base na Lei Magnitsky, alegando supostas violações a direitos fundamentais.