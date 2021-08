Omar Aziz e cúpula da CPI da Covid viram alvo de inquérito da PF por vazamento de informações sigilosas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A Polícia Federal (PF) irá abrir um inquérito para apurar o vazamento de documentos sigilosos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID comandada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). O vazamento foi sugerido pelo senador governista Marcos Rogério (DEM-RO), também membro da CPI.

Continua depois da Publicidade

Após receber a notícia, Omar Aziz reagiu afirmando que irá “tomar providências”. De acordo com Aziz, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), será comunicado pela CPI sobre o caso. A ação também foi criticada pelo vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Os depoimentos que teriam sido vazados faziam parte de duas investigações em andamento na PF, uma sobre suspeita de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro e outra sobre a compra da vacina Covaxin. As duas investigações foram enviadas pela PF à CPI, após requerimento da comissão.