Omar Aziz é derrotado novamente na CPI da Pandemia, após STF negar quebra de sigilo de Yara Lins e família

Redação AM POST

A tentativa do senador Omar Aziz (PSD-AM) de constranger lideranças do Amazonas foi frustrada novamente, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso conceder, nesta quinta-feira (1º), liminar para impedir a quebra do sigilo telemático, fiscal e telefônico da conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Yara Lins e da filha dela, Teresa Raquel Rodrigues Baima Rabelo.

O pedido do senador para a quebra dos sigilos foi feito após depoimento do deputado estadual Fausto Júnior (MDB) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, no Senado Federal. Fausto depôs na última terça-feira (29), e confrontou senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão, que não gostou de ter a investigação contra ele na Operação Maus Caminhos levada a CPI que comanda.

Aziz acusa de enriquecimento ilícito a conselheira, Fausto, Tereza Raquel e as empresas TechWay, TCD Transportes, Matrix, PH Rodrigues, DR7, LBC, AG, BRB, CC Batista, Podium, Life Saúde, Nova Renascer.

Segundo os advogados de Yara Lins, o pedido foi apresentado com “justificativa genérica e sem respaldo em fatos concretos e amparo na legislação vigente”. Ainda segundo a defesa de Yara e Tereza, não há indícios de ilicitudes nas condutas de mãe e filha que exijam medidas “gravosas, cujo grau de invasão na esfera de seus patrimônios pessoais, são capazes de trazer danos irreversíveis”.

A defesa de Lins também afirma que os atos tentados pelo presidente da CPI atingem a vida pública de Yara Lins, pois, sendo conselheira do TCE, ela é “autoridade que não pode ter quebrados seus sigilos fiscais e bancários sem que haja justo motivo, sob pena da violação à suas prerrogativas e garantias funcionais”.