Omar Aziz e Sidney Leite vão assumir destaque na CPMI do INSS sem terem assinado pedido de investigação

Notícias de política – O Congresso Nacional deve instalar, na próxima quarta-feira (20), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O que chama atenção é que dois parlamentares do Amazonas, o senador Omar Aziz (PSD) e o deputado federal Sidney Leite (PSD), vão ocupar espaços de relevância no colegiado, mesmo sem terem subscrito o pedido de abertura da investigação.

O caso gera críticas porque Aziz, aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve ser eleito presidente da comissão após articulação do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A indicação é vista pela oposição como mais um arranjo político que fragiliza a credibilidade da CPMI. Na prática, o senador amazonense vai comandar uma investigação que ele próprio não demonstrou interesse em apoiar no início do processo.

Na Câmara, o cenário se repete. O deputado Sidney Leite, também do PSD do Amazonas, não assinou a proposta, apesar de ter declarado, em entrevistas anteriores, que era favorável à apuração do caso. A contradição expõe a postura dúbia do parlamentar, que defende a investigação no discurso, mas não a respaldou no papel.

Para críticos, o movimento demonstra um alinhamento com o governo Lula e a defesa de interesses políticos acima da proteção aos aposentados e pensionistas prejudicados.

A escolha de Aziz e Leite para papéis de destaque no colegiado foi classificada como “incoerente” por lideranças da oposição, que questionam se a CPMI terá independência real diante do comando de parlamentares que não demonstraram empenho em investigar.

O deputado federal Luciano Lorenzini Zucco (PL-RS) criticou a escolha dos nomes do presidente e do relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

“Temos Omar Aziz e um relator que nem assinaram a CPMI”, ressaltou. “O que é que eles vão nos entregar? Nada. O que eles vão avaliar ou investigar? Nada.”