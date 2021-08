Omar Aziz, Eduardo Braga e Silas Câmara são parlamentares da bancada do AM que mais gastaram do Cotão no semestre

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Os senadores Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD) e o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) são os que mais gastaram da bancada do Amazonas dinheiro das Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o famoso ‘Cotão’, que é usado para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato.

No primeiro semestre deste ano foram desembolsados, de janeiro a julho deste ano, R$ 2.115.225,27 para bancar os gastos da bancada federal do Amazonas com combustível, correspondência, gráfica, mídia, passagens, telefone e verbas indenizatórias.

De acordo com Portal da Transparência, entre os senadores, Omar Aziz (PSD) é o mais gastão. Sua atuação parlamentar custou R$ 227.424,54 nos sete primeiros meses aos cofres públicos. Desse montante, R$ 150 mil foram gastos com mídia, sobretudo a partir de abril, quando tiveram início os trabalhos da CPI da Covid, da qual é presidente.

Entre abril e junho, Omar gastou R$ 40 mil com publicidade e em julho R$ 30 mil. Entre as empresas que ajudaram o senador a ganhar visibilidade na mídia nacional e nas redes sociais está a Caravelas Consultoria e Comunicação LTDA, do ex-marido da jornalista da Globo Vera Magalhães, que assim como o presidente da CPI, adora criticar Jair Bolsonaro.

O Portal da Transparência do Senado também mostra que Eduardo Braga gastou R$ 208.883,01, sendo R$ R$ 175 mil com contratação de serviços de apoio ao parlamentar e Plínio Valério (PSDB) foi o mais econômico, já que utilizou somente R$ 130.712,58

Na bancada da Câmara, o deputado Silas Câmara e o vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos (PL), foram os mais “mão aberta” nesses sete primeiros seis meses de 2021.

Silas gastou R$ 284.467,82 liderando o ranking. Pesa contra ele, também, o fato de ter sido o segundo mais faltoso do Amazonas, com 27 ausências não justificadas. Ramos gastou R$ 254.253,48; seguido de Capitão Alberto Neto (Republicanos) com R$ 225.918,57 gastos. Na sequência vem José Ricardo (PT) com R$ 215.204,87; Sidney Leite (PSD) que desembolsou R$ 201.555,61; Átila Lins (PP) R$ 140.805,20; Bosco Saraiva (SDD) R$ 140.451,41.