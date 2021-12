Omar Aziz entra no ranking dos políticos como o pior senador da bancada do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador Omar Aziz (PSD) recebeu do Ranking dos Políticos a classificação de pior senador do Amazonas em 2021 com 5,43 pontos, ficando atrás de Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).

O ranking também aponta que entre todos os parlamentares da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, Omar Aziz figura entre os piores ficando atrás dos deputados José Ricardo (PT) e Sidney Leite (PSD).

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que avalia deputados e senadores federais em exercício, classificando-os do melhor para o pior, de acordo com critérios previamente estabelecidos. A pontuação é definida de acordo com informações obtidas em fontes oficiais como os sites da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça. Este ano, 200 congressistas, entre deputados federais e senadores que tiveram média acima de sete, foram premiados durante evento, em Brasília.

Neste ano, o senador teve uma atuação desastrosa no comando da CPI da Covid, que foi usada por ele para atacar adversários políticos. Aziz deve tentar reeleição em 2022, porém, enfrenta uma forte barreira de rejeição entre eleitores devido escândalos de corrupção que envolvem seu nome e de sua família.