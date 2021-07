Omar Aziz faz pergunta a seguidores nas redes sociais mas bloqueia comentários com medo de críticas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), bloqueou comentários em suas redes sociais após receber enxurrada de críticas. Nas redes sociais, amazonenses questionam o senador por ter sido alvo juntamente com seus irmãos e esposa de uma operação do Ministério Público Federal chamada “Maus Caminhos”, que foi deflagrada em 2016 e houve uma série de desdobramentos. O objeto principal da investigação é o desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Mas mesmo com comentários bloqueados, o contraditório senador fez enquete em uma rede social para perguntar, como forma de indireta ao presidente Jair Bolsonaro, se seus seguidores são team onça.

Isso porque após ser chamado de “anta amazônica” por Bolsonaro, Omar rebateu a fala comparando o mandatário a um ‘macaco guariba’. “Agora sabe quem é o predador do macaco guariba? É a onça. A onça vai pegar o macaco guariba, tenha certeza”, disse o senador.

“Quero saber qual é o team de vocês Ótima terça-feira a todos. #teamonça”, escreveu Omar na postagem.