Omar Aziz já gastou mais de R$ 100 mil do Cotão com empresas de comunicação e marketing, desde o inicio da CPI da Covid

Redação AM POST

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, provável candidato a releição no próximo pleito, está gastando desde abril deste ano, início da Comissão Parlamentar de Inquérito, R$ 40 mil por mês, para a contratação de serviços de consultoria em comunicação e marketing e de assessoria de comunicação.

Na ganância de se manter no cargo, o senador usa a CPI como palanque eleitoral e tenta promover a sua imagem que já está bem desgastada com eleitores do Amazonas.

O dinheiro é gasto das Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o famoso ‘Cotão’, que é usado para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato.

De acordo com informações do Portal da Transparência, o montante está sendo dividido da seguinte maneira: R$ 30 mil para uma empresa de Manaus, responsável por “monitoramento, pesquisa de conteúdo, redação, postagens e design para o meio digital, redes sociais, assessoria de imprensa, estrutura de produção, redação e edição de vídeos”; e R$ 10 mil para uma assessoria de comunicação de São Paulo.

No mês de junho, até o momento, ele só gastou R$30 mil com a empresa UPLINK Assessoria e Consultoria Empresarial Eireli -ME, localizada em Manaus.

Em 2020, ano do início da pandemia da Covid, Omar Aziz não gastou um centavo da cota parlamentar com esse tipo de serviço. Já no ano anterior, o senador havia torrado R$ 325,2 mil do cotão para custear os “serviços de consultoria em comunicação e marketing” da microempresa de Jefferson Coronel, seu marqueteiro político em campanhas no Amazonas.