Omar Aziz não assina requerimento de CPI contra adultização infantil

Notícias de Política – Da bancada do Amazonas no Senado, apenas Eduardo Braga (MDB-AM) e Plínio Valério (PSDB-AM) assinaram o pedido para criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue a chamada “adultização” de crianças em conteúdos expostos nas redes sociais. O senador Omar Aziz (PSD-AM) não consta na lista de apoiadores.

O movimento ganhou força após um vídeo publicado pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, viralizar e alcançar mais de 31 milhões de visualizações. No conteúdo, ele denuncia a exposição de crianças em situações consideradas inapropriadas para a idade. A repercussão colocou pressão sobre os parlamentares, levando-os a se posicionarem sobre o tema — e evidenciando quem se omitiu.

A coleta de assinaturas foi liderada por Jaime Bagattoli (PL-RO) e Damares Alves (Republicanos-DF), reunindo até agora 60 senadores de diferentes partidos. Entre os signatários, nomes de peso como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Magno Malta (PL-ES), Mara Gabrilli (PSD-SP), Sérgio Moro (União-PR), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Tereza Cristina (PP-MS).

Para que a CPI seja oficialmente instaurada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), precisa validar as assinaturas e ler o requerimento em Plenário. Só então os trabalhos poderão começar.

Lista dos senadores que já assinaram:

Jaime Bagattoli (PL-RO), Damares Alves (Republicanos-DF), Carlos Portinho (PL-RJ), Eduardo Girão (Novo-CE), Izalci Lucas (PL-DF), Jorge Kajuru (PSB-Go), Plínio Valério (PSDB-AM), Nelsinho Trad (PSD-MS), Eliziane Gama (PSD-MA), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Luiz Carlos Heinze (PP-RS), Magno Malta (PL-ES), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Cleitinho (Republicanos-MG), Flávio Arns (PSB-PR), Marcos Rogério (PL-RO), Zequinha Marinho (Podemos-PA), Dr. Hiran (PP-RR), Weverton (PDT-MA), Leila Barros (PDT-DF), Márcio Bittar (União-AC), Margareth Buzetti (PSD-MT), Alan Rick (União-AC), Mara Gabrilli (PSD-SP), Marcos do Val (Podemos-ES), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Alessandro Vieira (MDB-SE), Wellington Fagundes (PL-MT), Professora Dorinha (União-TO), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE), Romário (PL-RJ), Jorge Seif (PL-SC), Paulo Paim (PT-RS), Teresa Leitão (PT-PE), Jussara Lima (PSD-PI), Wilder Morais (PL-GO), Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), Chico Rodrigues (PSB-RR), Humberto Costa (PT-PE), Rogério Marinho (PL-RN), Fabiano Contarato (PT-ES), Augusta Brito (PT-CE), Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Styvenson Valentim (PSDB-RN), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Sérgio Moro (União-PR), Eduardo Gomes (PL-TO), Efraim Filho (União-PB), Angelo Coronel (PSD-BA), Ciro Nogueira (PP-PI), Ana Paula Lobato (PDT-MA), Ivete da Silveira (MDB-SC), Eduardo Braga (MDB-AM), Fernando Farias (MDB-AL), Carlos Viana (Podemos-MG), Pedro Chaves (MDB-GO), Randolfe Rodrigues (PT-AP), Laércio Oliveira (PP-SE) e Tereza Cristina (PP-MS).

O fato de Omar Aziz não ter assinado chama atenção, especialmente diante da mobilização nacional e da pressão popular pelo tema. Enquanto grande parte do Senado se posiciona a favor de investigar e coibir conteúdos impróprios para crianças, a ausência de seu apoio pode gerar questionamentos no Amazonas sobre qual é, de fato, sua prioridade legislativa.