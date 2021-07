Omar Aziz perde força e seus indicados estão sendo tirados de cargos no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz, que desde o início da Comissão tem apostado no desgaste do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) e o feitiço está virando contra o feiticeiro. Omar Aziz vem perdendo força e o reflexo disso é que seus indicados para ocuparem cargos de confiança no Amazonas estão sendo demitidos.

Os principais cargos indicados pelo senador foram nos Distritos de Saúde Indígena e a direção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Ele já perdeu todos e neste momento os parceiros do político estão sendo substituídos por indicados do coronel Alfredo Menezes, que é amigo intimo de Bolsonaro e desafeto de Omar. Além disso o militar já afirmou que vai se candidatar no próximo pleito para tirar a vaga de Aziz no Senado Federal.

Agora o coronel PM Walter Cruz, é cotado para ser reconduzido ao Incra, pois em 2020 ele chegou a ser nomeado, mas foi exonerado antes de assumir, por pressão de Omar Aziz.

DNIT

O Diário Oficial da União de segunda-feira (26) publicou a portaria nº 93, datada de 22 de julho, assinada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, exonerando o atual superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (DNIT) no Amazonas, Smith Mozart Delmond Silva. Há especulações de que se trata de “esvaziamento” de cargos ligados ao senador Omar Aziz (PSD), cujo partido seria responsável pela indicação no DNIT.