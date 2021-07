Omar Aziz que votou a favor do aumento do fundo eleitoral para R$ 5,7 bilhões aconselha Bolsonaro a vetar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), foram os únicos da bancada do Amazonas no Senado a votarem na última semana a favor do aumento de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões no Fundo Partidário, conhecido com Fundão. O valor exorbitante deve rechear o caixa dos partidos para o pleito de 2022.

Porém, nesta quarta-feira (21), em entrevista a um TV local, Omar Aziz (PSD) tentou desconversar ao ser questionado sobre o assunto e aconselhou Bolsonaro a vetar o recurso usado para financiar as campanhas eleitorais. O partido de Eduardo Braga, terá R$ 426,4 milhões enquanto o de Omar Aziz, receberá o montante de R$ 384,7 milhões.

“Eu aconselho o presidente a vetar (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO). Eu acho que ele deve vetar isso. O presidente tem o poder, a caneta para vetar e não negociar”, disse Omar Aziz.

No final de semana, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), que estava presidindo a sessão que sancionou a LDO e o fundo eleitoral. Omar aproveitou a entrevista para defender Ramos.

“Presidente vete. O senhor não pode colocar a culpa em terceiros. Ele fez uma maldade com o deputado Marcelo Ramos[…] Essa mania de transferir responsabilidade é para pequenos, grandes homens fazem autocritica. Coisa que o senhor não fez ainda”, declarou o senador.

Omar também falou sobre o trabalho da CPI da Covid, que ele preside, e acusou o governo Bolsonaro de usar o Amazonas como cobaia. “O Amazonas foi usado pelo Governo federal como cobaia numa medicação não comprovada cientificamente. Infelizmente isso aconteceu no nosso Estado”, afirmou.

Vale lembrar que Omar Aziz é autor de uma emenda que autoriza a compra de vacinas contra covid sem licitação e sem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).