Omar Aziz realiza reuniões políticas na sede do instituto de Durango Duarte que projeta sua vitória em pesquisas no Amazonas

Notícias de Política – O pré-candidato a governador do Amazonas, o senador Omar Aziz (PSD) tem realizado encontros políticos na sede do Instituto Perspectiva, do empresário Durango Duarte, instituição responsável por pesquisas de intenção de voto que apontam o parlamentar como vencedor do primeiro turno das eleições de 2026 no Estado.

Em ritmo de pré-campanha e já visando o pleito do ano que vem, o senador compartilhou nas redes sociais que participou de uma reunião, há cerca de quatro dias, com secretários municipais de assistência social. O objetivo, segundo ele, foi ouvir experiências e compreender desafios locais diretamente com os gestores. “Esse diálogo direto fortalece a construção de políticas públicas mais justas e eficazes, que possam chegar a quem mais precisa”, afirmou.

Nas fotos compartilhadas, é possível observar a logomarca do Instituto Perspectiva atrás da bancada em que o senador estava sentado. O encontro contou com a presença de figuras importantes da política amazonense, como a deputada estadual Alessandra Campelo, o deputado federal Saullo Vianna, o ex-prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, a deputada estadual Mayra Dias, e o ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia, além de diversos assistentes sociais.

Essa não foi a primeira reunião de caráter político realizada na sede do instituto. Em 11 de julho, Omar Aziz esteve no mesmo local para encontros com secretários municipais de saúde do Amazonas, além de prefeitos, como Mário Abrahim (Republicanos), de Itacoatiara. Essas reuniões têm gerado repercussão devido à proximidade com pesquisas eleitorais que apontam o senador como favorito na disputa pelo governo estadual.

A pesquisa

As reuniões ocorreram em meio à divulgação de uma nova pesquisa do Instituto Perspectiva sobre as intenções de voto para o Governo do Amazonas em 2026.

Na última semana, o Instituto Perspectiva divulgou um levantamento, com uma amostra de 5 mil eleitores, em que o senador Omar Aziz apareceu liderando a corrida ao governo do Amazonas com 54% dos votos válidos.

Em segundo lugar aparece a empresária Maria do Carmo, candidata do PL, com 36% dos votos. O vice-governador Tadeu de Souza (Avante) aparece em terceiro, com 10%. A pesquisa considera apenas os votos válidos, conforme padrão da Justiça Eleitoral. Veja:

Outro lado

Nesta terça-feira, 23, o empresário Durango Duarte se posicionou em nota oficial e negou favorecimento político. Ele disse que a relação com Omar Aziz é histórica, com mais de quatro décadas de convivência.

Duarte reforçou que o instituto presta consultoria a diversos agentes públicos e privados, incluindo o governador Wilson Lima, o prefeito David Almeida, deputados e partidos políticos. Ele ainda criticou a circulação de publicações que tentam distorcer encontros de caráter institucional como atos de campanha. “Meus trabalhos sempre foram conduzidos com ética e transparência, e jamais serão comprometidos pela amplitude de relacionamentos e pelo networking que construí ao longo de uma carreira sólida e reconhecida”, afirmou.

O AM POST também entrou em contato com o senador Omar Aziz para buscar uma manifestação sobre o caso e aguarda retorno. O espaço segue aberto para devidos esclarecimentos.

Veja a nota de Durango na íntegra: