Omar Aziz recebe enxurrada de críticas após postar, em ano eleitoral, tbt dele andando na chuva em periferia de Manaus

O senador e pré-candidato a reeleição, Omar Aziz (PSD-AM), recebeu uma enxurrada de críticas após publicar em sua página no Facebook um #tbt, que é uma hashtag para marcar publicações com fotografias do passado do usuário, dele na chuva cumprimentando e apertando a mão de pessoas da periferia de Manaus que sofreram com a cheia histórica do ano de 2012, época em que o político era governador do Amazonas.

Na época, o Rio Negro chegou à marca recorde de 29,97m, enchente essa que foi superada no ano passado, em que o nível da água chegou a 30,02m. Nas fotos Omar aparece andando na chuva por cima de marombas e apertando a mão pessoas carentes que moravam no local.

O parlamentar deixa comentários bloqueados em suas publicações na redes social, no entanto, quando o usuário compartilha o post ele pode comentar. A postagem de Omar tem 404 compartilhamentos, até o fechamento desta matéria, e 95% são de críticas ao parlamentar.

Muitos internautas classificaram a postagem de Omar Aziz apelativa por estar em ano eleitoral. “Dizem que ele ressuscita a cada 4 anos pra apertar mão de pobre e entrar na periferia. O golpe tá aí, cai quem quer”, disse uma seguidora.

“Época de cheia no Amazonas da todo ano! O senhor que já ocupou vários cargos públicos, já deveria ter feito algo para melhorar ou amenizar o sofrimento dos ribeirinhos e moradores de cidades atingidas. Não tirar foto rapidinho no molhado e depois usar quando tá perto de eleição. O Amazonas tem que se livrar desses políticos”, questionou outro internauta.