Omar Aziz tem 1% de intenções de votos na disputa para o governo do AM, aponta pesquisa

Redação AM POST*

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), tem 1% das intenções das intenções de voto para o governo do Amazonas, em pesquisa espontânea, onde não é apresentada lista de nomes, conforme levantamento realizado pelo instituto RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (13).

O político que enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal. Aziz é investigado por desvios de recursos para a área da saúde quando ele foi governador do Amazonas.

Há pouco mais de um ano para as eleições de 2022, ele investe pesado em sua pré-campanha no interior do Amazonas pois sabe que pode se beneficiar com a engenharia política, de ressaltar seus feitos, no interior já que na capital enfrenta grande rejeição.

Na mesma pesquisa espontânea o senador, Eduardo Braga (MDB), aparece com apenas 2% cada na disputa pelo Governo do Amazonas.