Omar Aziz tenta dar ‘lição de moral’ em Bolsonaro e é detonado no Twitter: “Ridículo é roubar dinheiro da saúde”

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), que está há tempos com comentários bloqueados em algumas redes sociais com medo de enxurrada de críticas, não foi poupado no Twitter. O parlamentar postou uma espécie de lição de moral direcionada ao presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) e foi detonado nos comentários da publicação.

“Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo, mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites”, disse o senador em postagem no Twitter.

“Ridículo é roubar dinheiro da saúde e ser acusado de pedofilia”, disparou um internauta nos comentários da publicação de Omar. “Tem gente que não deve ter espelho em casa e nem semancol…Nem sabe o quão ridículo é.Amazonas #DemitaEm2022 #VotoImpressoAuditavelJa2022”, disse outra seguidora.

Em geral nas redes sociais, os amazonenses questionam o senador por ter sido alvo juntamente com seus irmãos e esposa de uma operação do Ministério Público Federal chamada “Maus Caminhos”, que foi deflagrada em 2016 e houve uma série de desdobramentos. O objeto principal da investigação é o desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas.

Agora os internautas também trazem à tona a acusação de pedofilia envolvendo Omar Aziz, que em 2005 foi investigado em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre exploração sexual de acusação sobre ter feito programa com uma adolescente de 15 anos, em 2003, quando era vice-governador do Amazonas. O nome do político acabou retirado do relatório final da CPI do Congresso, numa votação apertada: 8 a 7.

Veja postagem: