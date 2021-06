Omar Aziz vai à lona com revelações do deputado Fausto Jr na CPI da Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), foi confrontado pelo deputado estadual Fausto Júnior (MDB-AM) durante sessão da Comissão nessa terça-feira (29).

Continua depois da Publicidade

Fausto declarou que Omar Aziz deveria ter sido indiciado pois, enquanto foi governador (2011-2014), foram pagos R$ 50 milhões em verbas indenizatórias.

Depois, o presidente da CPI começou a tentar levantar acusações contra o deputado e sua mãe a conselheira e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Yara Lins, e foi confrontado por ele.

“Senador eu me recuso a ser atacado na minha idoneidade. Ta expondo coisas pessoais. […] Vossa excelência e sua família são acusados de desviar R$260 milhões da saúde (do Amazonas). […] Fale a verdade senador, vossa excelência não tem moral para falar de mim”, disparou Fausto ao lembrar que Omar Aziz e seus familiares são alvos de investigação da Operação Maus Caminhos.

Continua depois da Publicidade

“Eu estou respondendo processo, não tem nenhuma denuncia contra mim. Nem fui preso”, retrucou Omar. “Ninguém foi preso?”, questionou Fausto. “Sim, as pessoas da minha família foram”, respondeu o presidente da CPI da Covid sem querer prolongar o assunto.

‘Bomba relógio’ para Wilson Lima

O deputado também falou da precariedade histórica do sistema de saúde do Amazonas, e destacou que em 2020, a gestão do governador Wilson Lima (PSC), herdou uma ‘bomba relógio’ de ex-governadores do Estado, entre eles os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Continua depois da Publicidade

“Nós já tínhamos um sistema à beira do colapso. Foi uma tragédia que estava anunciada […] A CPI da Saúde não nasceu apenas pela pandemia, já existia um gravíssimo problema na saúde pública do meu Estado vindo de muitos anos e herdado de gestões passadas. A pandemia foi apenas um estopim dessa bomba relógio”, disse Fausto Jr com os ex-governadores e atuais senadores, Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) na plateia.

Durante depoimento Fausto foi questionado porque a investigação da ALE-AM não pediu o indiciamento do atual governador Wilson Lima (PSC). “Todos os governadores investigados mereciam ser investigados. Inclusive, o ex-governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde”, disparou ele.

Continua depois da Publicidade

Braga, que é pré-candidato ao Governo do Amazonas, foi governador do Amazonas entre 2003 e 2010. Já Omar Aziz administrou o executivo estadual entre 2011 e 2014.