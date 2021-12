Omar Aziz votou contra indicação de André Mendonça para o STF

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador do Amazonas, Omar Aziz (PSD-AM), foi um dos 32 votos contra a indicação do nome de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, com 47 votos favoráveis Mendonça foi aprovado na última quarta-feira (01/12) para se tornar o novo magistrado do Supremo.

Mendonça foi escolhido em julho deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para ocupar a cadeira deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou. No entanto, para assumir o posto de ministro do STF, ele precisava do aval do Senado.

Durante a sabatina de André Mendonça ao cargo de ministro do STF, Omar Aziz afirmou que ele falou “tudo aquilo que a esquerda brasileira quer ouvir. Falou tudo! E está tudo gravado”.

Sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, André Mendonça afirmou que defenderá “o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo”. Já sobre seu posicionamento religioso, ele asseverou: “Na vida, a Bíblia; no STF, a Constituição”.

Declaração polemica

Em sua fala o senador decidiu defender o STF e afirmou que a Suprema Corte está apenas “abaixo de Deus”.

“[O STF] é o último andar de uma sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E, abaixo do STF, comparado ali, os Poderes Executivo e Legislativo”, disse o senador que foi duramente criticada por outros parlamentares pela declaração e motivou até pedidos para que a população amazonense não reeleja o parlamentar, cujo mandato se encerra em 2023, nas próximas eleições para o Senado.

