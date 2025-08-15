A notícia que atravessa o Brasil!

Oposição ameaça novas ações no plenário para pressionar votação do fim do foro privilegiado

Deputados cogitam até nova ocupação da Mesa Diretora caso presidente não inclua PEC na pauta.

Por Fernanda Pereira

15/08/2025 às 07:20

ocupação plenário Câmara PL Valdemar Costa Neto

Foto: reprodução

Notícias de políticaDeputados da oposição articulam novas medidas de pressão para garantir a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim do foro privilegiado. Integrantes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmam que podem obstruir votações no plenário da Câmara ou até mesmo repetir a ocupação da Mesa Diretora, ocorrida na semana passada, caso o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não inclua o tema na pauta nas próximas semanas.

A oposição esperava que a PEC fosse votada ainda nesta semana. No entanto, a decisão de adiar a análise veio após pedido de partidos do centro e da esquerda, que solicitaram mais tempo para avaliar o texto. O líder do PSD, Antonio Brito (BA), defendeu a revisão da proposta antes de definir apoio.

Leia mais: Hugo Motta se manifesta contra anistia ampla, geral e irrestrita

Nos bastidores, líderes bolsonaristas não veem o adiamento de uma semana como um revés, desde que seja possível construir um consenso entre as bancadas. Contudo, lideranças do Centrão avaliam que a votação será difícil, principalmente pela complexidade do tema e pelas divergências internas.

Um dos pontos sensíveis é a retirada de investigações sobre emendas parlamentares da alçada do Supremo Tribunal Federal (STF), o que, segundo aliados do governo, pode gerar ainda mais controvérsia caso passe a ser decidido por juízes de primeira instância. Enquanto isso, a tensão política segue elevada, com a oposição mantendo todas as alternativas “na mesa” para forçar a votação.

