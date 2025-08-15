Oposição ameaça novas ações no plenário para pressionar votação do fim do foro privilegiado

Notícias de política – Deputados da oposição articulam novas medidas de pressão para garantir a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim do foro privilegiado. Integrantes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmam que podem obstruir votações no plenário da Câmara ou até mesmo repetir a ocupação da Mesa Diretora, ocorrida na semana passada, caso o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não inclua o tema na pauta nas próximas semanas.

A oposição esperava que a PEC fosse votada ainda nesta semana. No entanto, a decisão de adiar a análise veio após pedido de partidos do centro e da esquerda, que solicitaram mais tempo para avaliar o texto. O líder do PSD, Antonio Brito (BA), defendeu a revisão da proposta antes de definir apoio.

Nos bastidores, líderes bolsonaristas não veem o adiamento de uma semana como um revés, desde que seja possível construir um consenso entre as bancadas. Contudo, lideranças do Centrão avaliam que a votação será difícil, principalmente pela complexidade do tema e pelas divergências internas.

Um dos pontos sensíveis é a retirada de investigações sobre emendas parlamentares da alçada do Supremo Tribunal Federal (STF), o que, segundo aliados do governo, pode gerar ainda mais controvérsia caso passe a ser decidido por juízes de primeira instância. Enquanto isso, a tensão política segue elevada, com a oposição mantendo todas as alternativas “na mesa” para forçar a votação.