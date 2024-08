Oposição publica em site atas de eleição na Venezuela que apontam derrota de Maduro e vitória de González; confira

Na quarta-feira, 31, a oposição venezuelana, liderada por María Corina Machado e Edmundo González, lançou um site que permite aos cidadãos verificar os supostos resultados das eleições presidenciais realizadas no último domingo, 28 de julho. Segundo os dados apresentados pela oposição, Edmundo González teria vencido o pleito com 7.119.768 votos, representando 67% do total, enquanto o atual presidente, Nicolás Maduro, teria obtido apenas 3.225.819 votos, ou 30%.

O site, que inclui atas detalhadas a nível nacional, estadual, municipal e por centro eleitoral, indica que foram digitalizados 24.384 boletins de voto, o que corresponde a aproximadamente 81,21% do total de urnas. Até o momento, um total de 10.613.881 eleitores, ou 60,19% do eleitorado, teria comparecido às urnas.

Confira o resultado completo: CLIQUE AQUI

A divulgação desses dados pela oposição contrasta diretamente com o anúncio oficial do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que declarou Nicolás Maduro como vencedor sem apresentar as atas que fundamentariam tal resultado. Essa divergência nas informações tem gerado uma onda de questionamentos e pedidos de transparência tanto dentro quanto fora do país.

A comunidade internacional tem exigido a apresentação de dados claros e verificáveis para reconhecer o resultado das eleições venezuelanas. A falta de transparência e a desconfiança em relação aos anúncios do CNE alimentam a crise política e social que já assola o país há anos.

A oposição acredita que a divulgação transparente dos dados poderá mobilizar o apoio internacional necessário para questionar a legitimidade do resultado anunciado pelo governo.