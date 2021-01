Opositor arremessa enxada em prefeito durante cerimônia de posse

Redação AM POST

O novo prefeito da cidade de Tabocas do Brejo Velho, no oeste do estado da Bahia, sofreu um atentado manhã da última sexta-feira (1º) durante transmissão ao vivo nas redes sociais de cerimônia de posse.

Um opositor do político arremessou uma enxada em direção à mesa em que ele estava e acabou destruindo uma janela da Câmara Municipal de Vereadores.

Segundo informações do G1, o responsável pelo ato teria enganado a equipe de segurança do prefeito Flávio da Silva Carvalho (PP) utilizando uma porta na parte de trás do edifício para acessar as proximidades da sala em que o evento ocorria.

“Quero esclarecer a todos os apoiadores que estou bem ,após , ocorrido a polícia militar está apar do caso está sendo investigado quero também agradecer a Deus que não aconteceu o pior com ninguém no evento”, afirmou o novo prefeito.

